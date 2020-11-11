У МОЗ уточнили, хто може розраховувати на планову госпіталізацію

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що хто може розраховувати на планову госпіталізацію. Раніше стало відомо про заборону планових операцій і госпіталізацій.

Про це він розповів під час брифінгу.

За словами міністра, на планові госпіталізацію і операції можуть розраховувати вагітні, новонароджені і пацієнти з онкологією.

"Це надання допомоги в результаті ускладнення перебігу вагітності та пологів, надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями, надання паліативної допомоги в стаціонарних умовах", - уточнив глава МОЗ.

За словами Степанова, якщо в результаті відстрочки госпіталізації існує ризик для життя і здоров'я, зупиняти її не будуть.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в понеділок, що всі планові операції і госпіталізації в Україні заборонили.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планує ввести новий карантин. Детальніше про можливі зміни читайте в матеріалі РБК-Україна.