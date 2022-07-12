У МОЗ уточнили, куди піде американська допомога на 1,7 млрд доларів

"Це значна підтримка від американських партнерів, яка дозволить забезпечити лікарні засобами, необхідними для реалізації програми медичних гарантій, в тому числі виплат заробітних плат. Адже у війну медичний працівник в кожному куточку країни повинен отримувати гарантовану урядом України ринкову заробітну плату", - підкреслив глава МОЗ.

За його словами, зараз одним з головних пріоритетів є продовження виплат зарплат для медиків, але українському бюджету було "все важче і важче витримувати це навантаження без належної підтримки".

"Вдячні США та Світовому банку за оперативне реагування на потреби системи охорони здоров'я України. 1,7 мільярда доларів - це не просто фінансова підтримка, це черговий внесок у перемогу України", - заявив Ляшко.

При цьому міністр додав, що з початку року на зарплати працівникам медичної сфери було спрямовано 54 мільярди гривень.