У МОЗ пояснили, як обслуговуватимуть українців без декларацій з лікарями

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обслуговування буде, як і раніше, безкоштовним

З 1 січня обслуговування пацієнтів, які не підписали декларації з лікарями, буде, як і раніше, безкоштовним. Про це на прес-конференції повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що порядок надання первинної допомоги не зміниться.

"Ніякі чутки про платні послуги не мають під собою ніяких підстав. Порядок надання первинної допомоги не міняється. 1 січня буде так само, як і 31 грудня 2018 року", - розказав він.

Водночас Ковтонюк порадив українцям якнайшвидше обрати свого лікаря, адже це у майбутньому надасть доступ до деяких додаткових програм МОЗ.

"Ті, хто ще свого лікаря не обрав, то я раджу це зробити як можна швидше. З часом будуть з'являтися додаткові послуги, які будуть неможливі без сімейного лікаря, зокрема рецепти на лікарські засоби за програмою "доступні ліки", - резюмував Ковтонюк.

Нагадаємо, правом вибору свого лікаря в Україні скористались 23 мільйони громадян.

Зазначимо, з 1 липня в Україні стартувала медична реформа. Відповідно до нововведень, медзаклади первинної ланки будуть фінансуватися в залежності від того, скільки пацієнтів вирішили у них лікуватися. Кампанія з підпису декларацій з лікарями стартувала в Україні з 1 квітня.