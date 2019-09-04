У МОЗ роз'яснили ситуацію з легалізацією марихуани

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не виключає, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу. Про це вона заявила на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Скалецька прокоментувала інформацію про те, що колишній керівник МОЗ Уляна Супрун виносила на засідання уряду питання легалізації медичної марихуани, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував ініціативу.

"Що стосується позиції Авакова щодо каннабісу ... ми переговорили в парламенті. Дійсно, є питання, але це не означає, що воно категоричне. Ми повинні просто опрацювати цей момент більш детально, з максимальним обґрунтуванням питання медичного застосування. Якщо ми обґрунтуємо, я думаю, у нас може бути конструктивна розмова. Якщо ми говоримо про законопроект, який був у Раді, то щодо нього багато питань... Наскільки мені відомо, у депутатів фракції "Слуги народу" є свої ідеї з цього питання. Тому можливо ми побачимо ще один законопроект у цій сфері", - зазначила Скалецька.

Нагадаємо, за даними червневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (58%) підтримує легалізацію медичної марихуани для пацієнтів, у яких виявлено певні проблеми зі здоров'ям.

Перед другим туром президентських виборів нинішній президент Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна завив про те, що він підтримує легалізацію медичної марихуани.