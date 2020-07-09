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У МОЗ пояснили, як достроково завершити самоізоляцію при в'їзді в Україну

Україна, Четвер 09 липня 2020 оновлено 09:29
У МОЗ пояснили, як достроково завершити самоізоляцію при в'їзді в Україну
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Після отримання негативного результату ПЛР-тесту, результати автоматично будуть передані у програму "Дій вдома"

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили алгоритм дій для дострокового завершення самоізоляції громадянам, які в'їхали в Україну з країн "червоної зони". Для цього необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, після отримання в акредитованій лабораторії Центру громадського здоров'я негативного ПЛР-тесту, громадяни будуть автоматично виключені з програми "Дій вдома".

"Людина, яка приїжджає з країн "червоної зони" повинен пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши програму "Дій вдома". Але він може пройти ПЛР-тестування в приватній лабораторії. Важливо щоб ця лабораторія була акредитована ЦГЗ. У разі негативного тесту, лабораторія повідомляє ЦГЗ, автоматично повідомляється адміністрування програми, і ви отримуєте повідомлення в додатку і исключаетесь зі списку. Важливо, щоб був вказаний номер телефону", - пояснив Степанов.

Він додав, що повний список акредитованих лабораторій, де можна здати ПЛР-тест, можна знайти на на сайті ЦГЗ.

Нагадаємо, днями МОЗ оновив список країн "червоної зони", куди були включені, зокрема, Чехія і Чорногорія.

Також повідомлялося, що зараз Україна не входить до списку країн "зеленої зони" Європейського союзу, однак в'їзд в країни ЄС дозволений для восьми категорій українців.

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