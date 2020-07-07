Стало відомо, хто може достроково вийти із самоізоляції при в'їзді в Україну

Фото: дослідження на коронавірус (Уніан)

Для дострокового завершення самоізоляції необхідний негативний ПЛР-тест на COVID-19

Громадяни, які в'їжджають на територію України, зможуть достроково завершити двотижневу самоізоляцію у разі проведення ПЛР-тесту на коронавірус і його негативного результату. При цьому тести необхідно провести у визначених Міністерством охорони здоров'я лабораторних центрах.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я України.

"Особа повинна здати свій біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії з переліку, попередньо заповнивши інформовану згоду на обробку даних. У формі необхідно обов'язково зазначити факт перетину кордону, якщо він стався протягом останніх 14 днів, точну дату прибуття на територію України. Щоб уникнути небажаних наслідків у формі варто вказати номер телефону, який був використаний для установки програми "Дій вдома", - повідомили в ЦОЗ.

При отриманні негативного результату громадяни будуть поінформовані через додаток "Дій вдома".

З повним списком лабораторій, де можна провести ПЛР-тестування можна ознайомитися на сайті ЦГЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, яким при в'їзді в Україну необхідно буде проходити двотижневу самоізоляцію.

Також повідомлялося, що Україна не потрапляє в список країн "зеленої зони" для в'їзду в ЄС, при цьому певним категоріям українців дозволено в'їзд без самоізоляції.