Адаптивний карантин: у Чернівцях до 22 травня не будуть знімати обмеження

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Чернівецькій області продовжать дію карантину

Через складну епідемічну ситуацію із захворюваністю коронавірусом у Чернівецькій області буде діяти адаптивний карантин. Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, число хворих на COVID у регіоні залишається високим та продовжує зростати. За минулу добу коронавірус підтвердили у 61 жителя області, загальна кількість хворих наближається до двох тисяч\. Ще майже 2,5 тис. людей мають підозру на зараження.

"Тож на Буковині обмеження триватимуть довший період часу. Так, до 22 травня у нашій області буде особливий режим в’їзду та виїзду, також не відновлюватимуть міжрайонне автобусне сполучення", - повідомив Осачук.

Незважаючи на відсутність значного зростання заражень в Україні, у деяких областях епідемічна ситуація залишається складною. У зв’язку з цим у Кабміні розглядають введення у цих регіонах так званого адаптивного карантину. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, такий карантин можуть ввести у Чернівецькій, Рівненській та Тернопільській областях, а також у місті Київ.

З 11 травня в Україні розпочнеться послаблення карантинних обмежень. При цьому сам карантин продовжили до 22 травня. Серед іншого, будуть зняті деякі заборони на роботу малого і середнього бізнесу.

Що буде дозволено з наступного тижня, а які обмеження продовжать діяти - детально в матеріалі РБК-Україна.