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В МОЗ розглянуть ситуацію з поширенням коронавірусу у Чернівецькій області 

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 02:37
В МОЗ розглянуть ситуацію з поширенням коронавірусу у Чернівецькій області 
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Збільшення кількості хворих пов'язують з відвідуванням храмів

У Чернівецькій області підтвердили зростання поширення коронавірусу через відвідування храмів. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що в МОЗ детально розглянуть ситуацію в Чернівецькій області.

"Ми сьогодні можемо говорити в цілому по Україні. Якщо говорити про сьогодні, то зареєстрували 578 випадків. Це одна з найбільших по кількості випадків з початку епідемії в Україні. В подальшому ми будемо розглядати Чернівецьку область. Це одна з областей, які ми дивились, де маємо результат і маємо пов’язані випадки з відвідуванням храмів. По іншим регіонам, я ще не маю такої інформації, оскільки зразки ще надходять", - заявив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області лабораторно підтверджено вже 1140 випадків зараження коронавірусом. З початку спалаху коронавірусу від хвороби одужали 37 людей. В області зареєстровано 30 летальних випадків, пов'язаних з COVID-19.

РБК-Україна писало, що в МОЗ вважають порушення карантину у Вербну неділю і безпосередньо на Великдень стало наслідком стрімкого зростання хворих на коронавірус.

В МОЗ пропонують проводити обсервацію для призовників  За кордоном від коронавірусу лікуються понад 160 українців
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