В Минздраве рассмотрят ситуацию с распространением коронавируса в Черновицкой области

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Увеличение количества больных связывают с посещением храмов

В Черновицкой области подтвердили рост распространения коронавируса из-за посещения храмов. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Отмечается, что в Минздраве детально рассмотрят ситуацию в Черновицкой области.

"Мы сегодня можем говорить в целом по Украине. Если говорить о сегодняшнем дне, то зарегистрировали 578 случаев. Это одна из крупнейших по количеству случаев с начала эпидемии в Украине. В дальнейшем мы будем рассматривать Черновицкую область. Это одна из областей, которые мы рассматривали, где есть результат и имеем связанные случаи с посещением храмов. По другим регионам, у меня еще нет такой информации, поскольку образцы еще поступают", - заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области лабораторно подтверждено уже 1140 случаев заражения коронавирусом. С начала вспышки коронавируса от болезни выздоровели 37 человек. В области зарегистрировано 30 летальных случаев, связанных с COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Минздраве считают, что нарушение карантина в Вербное воскресенье и непосредственно на Пасху стало следствием стремительного роста больных коронавирусом.