У МОЗ розповіли, коли в Україну завезуть тест-систему для коронавіруса

Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Системи діагностики почнуть тестувати в Україні вже на цьому тижні

В Україну в середу, 5 лютого, планують завезти тест-систему для діагностики китайського коронавіруса. Про це заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі "Сніданку з 1+1".

Як зазначила міністр, на даний момент в Україні не зафіксовано випадків нового коронавіруса. Однак для ідентифікації інфекції Україні необхідно відправляти зразки за кордон.

"Насправді в лабораторних центрах проводять кілька етапів. Спочатку відсівають звичайний грип, який сьогодні поширений. Спочатку у нас відбувається лабораторне дослідження. І тоді, коли вони не дають позитивного результату, тоді вже ми маємо можливість відправляти їх (результати аналізів) за кордон", - сказала Скалецька.

Міністр заявила, що Україні допомогла закупити тест-системи Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Самі системи почнуть тестуватися в Україні вже на цьому тижні.

"З середовища системи на цей китайський коронавірус безпосередньо приїдуть в Україну. Вже ми з цього тижня почнемо тестувати в Україні. Ця система дозволяє протягом 5 годин дати відповідь, це китайський коронавірус, чи ні. Але у нас на сьогодні є багато фахівців і епідеміологів, які за показниками і симптоматикою можуть встановлювати, може бути підозра на цей вірус", - повідомила Скалецька.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом в Україні розроблять власну тест-систему для діагностики коронавіруса.

На даний момент жертвами нового коронавіруса стали 427 осіб. При цьому дві смерті зафіксовані за межами Китаю - у Гонконзі та Філіппінах. Загальна кількість хворих в Китаї становить 20 438 осіб, а також 151 випадок в 23 інших країнах.