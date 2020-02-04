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Кількість хворих на коронавірус може бути у десятки разів більше, - вчені

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 10:24
Кількість хворих на коронавірус може бути у десятки разів більше, - вчені
Ілюстративне фото (gadgetsbeacon.com)

Поширення вірусу зростає у геометричній прогресії

Вчені з Гонконзького університету попереджають, що істинний масштаб епідемії смертельного коронавірусу може бути в десятки разів вище. Про це свідчить дослідження, опубліковане ними у медичному журналі Lancet, передає BBC.

Вивчивши статистику внутрішніх авіарейсів і залізничних перевезень, вони прийшли до висновку, що до 25 січня кількість заражених в Ухані мала перевищити 75 тисяч осіб, у той час як офіційно повідомлялося лише про 2 тисячі хворих по всьому світу. Поширення вірусу зростає у геометричній прогресії, зазначають вчені.

Крім того, до цього часу майже тисяча носіїв інфекції повинні були рознести її звідти в інші міста - у першу чергу Чунцин, Пекін, Шанхай, Гуанчжоу і Шеньчжень.

Нагадаємо, за останніми даними, у світі зареєстровано понад 19 000 підтверджених випадків коронавірусу. Кількість загиблих від коронавірусу нового типу в світі зараз становить 426 осіб.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксований у Бельгії. Міністр охорони здоров'я Меггі Де Блок повідомив, що один з дев'яти бельгійців, яких привезли в країну з Ухані, заразився коронавірусом.

РБК-Україна також писало, що у Житомирі з підозрою на коронавирусну інфекцію госпіталізували дитину, яка відпочивала у Китаї.

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