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У МОЗ розповіли про стан зараженого коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 12:43
У МОЗ розповіли про стан зараженого коронавірусом
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражений коронавірусом українець знаходиться в ізоляції

Заражений коронавірусом українець в Чернівцях знаходиться в ізоляції, стан задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Про це повідомив головний санітарний лікар та заступник голови МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Ляшко розповів, що чоловік перебуває під наглядом лікарів.

"Сьогодні вона (людина, - ред.) знаходиться в ізоляції, стан задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється, людина почуває себе добре, але перебуває під наглядом лікарів", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що жителя Чернівців з коронавірусом госпіталізували в інфекційне відділення ще 29 лютого. Симптоми хвороби у нього проявилися після поїздки до охопленої коронавірусом Італії.

Також Ляшко заявив, що заражений міг контактувати, попередньо, з 10 особами. За його словами, процес чітко контролюється епідеміологами.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні вперше зафіксували коронавірус. У школах Чернівців після виявлення коронавірусу у жителя міста посилили заходи безпеки. Разом з тим, на даний момент, навчальний процес у школах триває. При цьому, класних керівників в школах зобов'язали не допускати до занять дітей, у яких є температура і симптоми грипу.

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