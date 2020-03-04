У МОЗ розповіли про стан зараженого коронавірусом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Заражений коронавірусом українець знаходиться в ізоляції

Заражений коронавірусом українець в Чернівцях знаходиться в ізоляції, стан задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється. Про це повідомив головний санітарний лікар та заступник голови МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також Ляшко розповів, що чоловік перебуває під наглядом лікарів.

"Сьогодні вона (людина, - ред.) знаходиться в ізоляції, стан задовільний, жодних симптомів розвитку пневмонії немає, кашель послаблюється, людина почуває себе добре, але перебуває під наглядом лікарів", - розповів він.

Раніше повідомлялось, що жителя Чернівців з коронавірусом госпіталізували в інфекційне відділення ще 29 лютого. Симптоми хвороби у нього проявилися після поїздки до охопленої коронавірусом Італії.

Також Ляшко заявив, що заражений міг контактувати, попередньо, з 10 особами. За його словами, процес чітко контролюється епідеміологами.

Нагадаємо, сьогодні, 3 березня, в Україні вперше зафіксували коронавірус. У школах Чернівців після виявлення коронавірусу у жителя міста посилили заходи безпеки. Разом з тим, на даний момент, навчальний процес у школах триває. При цьому, класних керівників в школах зобов'язали не допускати до занять дітей, у яких є температура і симптоми грипу.