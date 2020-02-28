У МОЗ розповіли про стан здоров’я евакуйованих у Нових Санжарах

У евакуйованих через спалах коронавірусу громадян, які перебувають у Нових Санжарах, не зафіксували підвищення температури. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко нагадав, що евакуйовані перебувають в обсервації у санаторії "Нові Санжари" вже восьмий день.

"В обсервації триває восьма доба. Людей з симптомами гострих респіраторних захворювань не зареєстровано. Підвищення температури не зафіксовано. Жодних проблем не зафіксовано", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що не планують продовжувати термін обсервації в санаторії "Нові Санжари" евакуйованим з Уханя. У МОЗ також уточнили, що можливість продовження обсервації залежить від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, у 89 евакуйованих з китайського Уханя, які знаходяться в обсервації на території медичного центру "Нові Санжари", тести на коронавірус виявилися негативними.

Також РБК-Україна повідомляло, що проводилося тестування медичного персоналу "Нових Санжар".