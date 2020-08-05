У МОЗ розповіли, коли очікують на вакцину від коронавірусу

У МОЗ побоюються, що коли розпочнеться сезон грипу та ГРВІ, то коронавірус може спалахнути. Аналогічна ситуація в Бразилії та Мексиці.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зони ризику: навіщо Кабмін змінив правила карантину в Україні".

В Україні готують систему охорони здоров'я до епідсезону грипу та ГРВІ. Епідсезон триває з початку листопада і щонайменше до квітня. За цей час, як вважає Ляшко, завершаться клінічні випробування вакцини.

"І думаю, ми отримаємо імунобіологічні препарати на початку весни для вакцинації. А можливо, додатково за цей період з'являться і специфічні препарати для лікування, що також значно зменшить навантаження на медичну систему", - додав він.

Нагадаємо, Україна зможе отримати 8 млн доз вакцин від COVID-19 з наступного року.

Також раніше повідомлялось, що Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20% населення.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавірусу.