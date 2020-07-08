У МОЗ розповіли, кому безкоштовно роблять тести на COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому безкоштовно роблять тест на коронавірус. За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні відомство прийняло відповідні алгоритми.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Тестуються всі люди, у яких є ознаки коронавірусної хвороби. Вони всі тестуються безкоштовно. Наступне - тестуються безкоштовно особи, що знаходилися у контакті з хворою людиною, якій підтвердили діагноз коронавірусної хвороби, всі близькі і всі, хто знаходиться в контакті, теж тестуються безкоштовно", - підкреслив урядовець.

Крім того, безкоштовно тестують:

тих, хто потребує планової госпіталізації для проведення операцій, або з інших причин, які визначені правилами МОЗ

медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19, вони тестуються раз на 14 днів,

працівників Нацполіції і Нацгвардії по визначеному переліку, які безпосередньо контактують з великою кількістю людей, вони тестуються один раз на 30 днів.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей; у порівнянні з попереднім днем в список повернулася Львівська область.

Як писало РБК-Україна, уряд німецької федеративної землі Баварія запропонує своїм жителям пройти тест на коронавірус і готовий покрити всі витрати, якщо цього не зможе зробити страхова компанія.