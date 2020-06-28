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Жителям Баварії запропонують безкоштовний тест на COVID-19

Новини » Коронавірус     28.06.2020 - 22:00
Жителям Баварії запропонують безкоштовний тест на COVID-19
Фото: тест на коронавірус (freepik.com)

Уряд готовий покрити всі витрати

Уряд німецької федеративної землі Баварія запропонує своїм жителям пройти тест на коронавірус. Уряд готовий покрити всі витрати, якщо цього не зможе зробити страхова компанія.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Про намір уряду зробити доступним для всіх жителів землі тест на коронавірус заявила сьогодні міністр охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль. Однак, цей тест не буде примусовим, тому лікарі не зобов'язані пропонувати його своїм пацієнтам.

У німецькому МОЗі стримано відреагували на ідею федеральної землі запровадити безкоштовний тест на коронавірус, зазначивши, шо масштабне тестування ефективне для стримування регіональних спалахів.

"Утім, тест - це завжди лише зріз ситуації у певний момент. Він не повинен створювати фальшиве відчуття безпеки", - наголосив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

Нагадаємо, раніше американський лідер Дональд Трамп запропонував уповільнити тестування на коронавірус у США, але у Білому домі стверджують, що президент пожартував.

Крім того, у травні в Україні почав діяти закон, який передбачає масове тестування на коронавірус.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України БаваріятестыКоронавірус
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