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У МОЗ розказали, в яких випадках дозволена COVID-вакцинація дітей від 12 років

Автор: Инна Собора

В Україні дозволена вакцинація від коронавірусу дітей віком від 12 років. Щепити можна виключно препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Наразі вакцинація дітей віком 12-17 років дозволена, якщо дитина:

  • має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації
  • переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію
  • виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію
  • є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію
  • приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer

Раніше повідомлялося, що в Україні є загроза спалаху коронавірусу серед дітей.

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