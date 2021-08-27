У МОЗ розказали, в яких випадках дозволена COVID-вакцинація дітей від 12 років
В Україні дозволена вакцинація від коронавірусу дітей віком від 12 років. Щепити можна виключно препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Наразі вакцинація дітей віком 12-17 років дозволена, якщо дитина:
- має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації
- переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію
- виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію
- є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію
- приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer