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В Україні є загроза спалаху коронавірусу серед дітей, - лікар

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Київ, Четвер 26 серпня 2021 14:35
В Україні є загроза спалаху коронавірусу серед дітей, - лікар Фото: в Україні може бути спалах коронавірусу (Diego Puletto/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні 1 вересня розпочинається новий навчальний рік, який стартує у звичайному режимі роботи. Експерт розповіла про загрозу спалаху коронавірусу серед дітей.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

"Серед дітей ризик виникнення спалаху існує. Прикладом є ситуація в одному з дитячих таборів (спалах у таборі "Молода гвардія" в Одесі, - ред.)", - повідомила вона.

За її словами, є розмови, щоб вакцинувати всіх дітей. Для цього потрібно підготувати нормативну базу, розпорядчі документи, які будуть вводити цю вакцинацію.

Зараз в Україні дозволено прищеплювати дітей від 12 років. Але тих, у яких є показання для цього: якісь хронічні захворювання, наприклад.

Нагадаємо, 17 серпня в дитячому таборі "Молода гвардія" в Одесі зафіксували спалах коронавірусу. Хворобу підтвердили у 67 людей, частину дітей госпіталізували, а табір закрили на карантин.

Зазначимо, за фактом спалаху коронавірусу в Одесі в дитячому таборі "Молода гвардія" відкрито кримінальну справу.

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