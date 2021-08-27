В Минздраве рассказали, в каких случаях разрешена COVID-вакцинация детей от 12 лет
В Украине разрешена вакцинация от коронавируса детей от 12 лет. Прививать можно только препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Сейчас вакцинация детей 12-17 лет разрешена, если ребенок:
- имеет высокий риск тяжелого течения и развития осложнений от COVID-19 из-за сопутствующих болезни, в частности онкопатологии, и не имеет противопоказаний к вакцинации
- переезжает жить в страну, где для пересечения границы необходим документ о вакцинации
- выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим документ о вакцинации
- является участником международных мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия необходим документ о вакцинации
- приехал из другой страны, где получила первую дозу Comirnaty/Pfizer