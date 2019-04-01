ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОЗ розповіли про зміни для пацієнтів у квітні

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 15:55
У МОЗ розповіли про зміни для пацієнтів у квітні
Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Пацієнти почнуть отримувати ліки за електронним рецептом

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про зміни, які чекають пацієнтів у квітні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

У МОЗ повідомили, що з 1 квітня пацієнти, які користуються урядовою програмою "Доступні ліки", почнуть отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми за електронним рецептом.

У відомстві нагадали, що отримати електронний рецепт можна тільки у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація.

Крім того, в квітні в медичних установах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, завершується перехідний період на нову модель фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне відповідний проект постанови. Це означає, що з 1 квітня Національна служба здоров'я буде оплачувати медичним установам, що надають первинну медичну допомогу, медичні послуги, що надаються пацієнтам, які підписали декларації з лікарями цього медзакладу.

Нагадаємо, урядова програма "Доступні ліки" продовжить розширюватися в 2019 році.

Раніше повідомлялося, що МОЗ оновив перелік безкоштовних ліків. Зокрема, для лікування серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безкоштовних препарату.

У МОЗ назвали число українців, які страждають від епілепсії Україна і Швейцарія будуть співпрацювати в сфері медосвіти
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся