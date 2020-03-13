В МОЗ пригрозили санкціями спекулянтам, які продають маски за завищеними цінами 

Голова уряду доручив антимонопольному комітету перевірити ціни на засоби індивідуального захисту на фоні боротьби із поширенням коронавірусу в Україні. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" на "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Так заступник міністра охорони здоров'я України відповів на питання, чи реагуватиме уряд на цінові спекуляції через поширення короновірусу.

"Зараз є доручення прем’єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на короновірусну інфекцію", - заявив Ляшко.

Він наголосив, що через спекуляцію з цінами на маски в Кабміні вже провели нараду з представниками антимонопольного комітету. З його слів, спекулянти, які продавали маски по завищеним цінами можуть бути притягнені до відповідальності.

"Ми вже проводили з ними оперативну робочу зустріч. Якщо будуть такі факти встановлені, то будуть певні і стягнення або санкції до порушників законодавства", - додав він

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві охорони здоров'я попередили, що за невиконання постанови про карантин через коронавірус загрожує кримінальна відповідальність.

Раніше повідомлялося, що в Японії скупка і перепродаж медичних захисних масок з метою отримання спекулятивного прибутку будуть каратися тюремним ув'язненням.