У МОЗ попередили про наслідки відсторонення Супрун

Рішення суду про відсторонення Уляни Супрун блокує доставку життєво необхідних ліків українцям

Вчерашнее постановление Окружного административного суда города Киева об отстранении Уляны Супрун блокирует доставку жизненно необходимых лекарств украинцам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что препараты на сумму свыше 633 млн гривен, закупленные на средства госбюджета, не могут быть отправлены в медучреждения. Ведь распределение препаратов происходит за подписью и.о. министра. Так же сейчас существует высокий риск срыва закупочного процесса за счет 2019 года. Также решение суда блокирует доступ пациентов к лекарствам, гарантированных государством, и ставит под угрозу здоровье и жизнь людей.

Кроме того, сейчас на складах ГП "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимых препаратов. Среди них - вакцины против кори, паротита и краснухи (почти 390 тыс. доз) и полиомиелита (954 тыс. доз).

Также пока на складах находятся лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом. В Минздраве заявили о важности поставки по графику. Однако право подписи приказов о распределении лекарств и медизделий в регионы имеет только и.о. министра здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время ожидаются поставки дорогостоящих лекарств против ВИЧ / СПИДа, онкологии, гепатита и других заболеваний, снабжение и развозка которых заблокирована без подписи Супрун.

В Минздраве также подчеркнули, что сейчас находится под вопросом начало закупочного процесса за счет Госбюджета 2019 года. Также в феврале планировало подписания первых договоров на закупки лекарств с международными специализированными организациями. Однако этот процесс через решение суда может быть отсроченным.

Напомним, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Позже члены Кабинета министров выразили обеспокоенность давлением, которое осуществляется с целью остановки реформирования отрасли здравоохранения под руководством команды Минздрава. Также о полной поддержке Супрун заявил президент Петр Порошенко.