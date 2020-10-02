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Вакцини від грипу вже з'явилися в аптеках України

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 17:37
Вакцини від грипу вже з'явилися в аптеках України
Фото: українці вже можуть купить вакцини від грипу (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. На даний момент у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.

Про це йдеться у Facebook Центру громадського здоров'я.

Повідомляється, що перша партія - 30 360 доз - вакцини "Джіс Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу. Також в Україну завезли 45 000 доз вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), але потрапить вона в аптеки після лабораторного контролю.

Крім того, вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) з'явиться у продажу орієнтовно через два тижні.

Відзначимо, перші дві вакцини призначені для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які будуть циркулювати в Північній півкулі у нинішньому епідемічному сезоні. Остання - від чотирьох.

У Центрі нагадали, що в минулому епідемічному сезоні від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина. На грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн осіб (12,9% населення), 63% з яких - діти до 17 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина від грипу в Україні з'явиться через тиждень-два.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип або COVID-19.

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