Вакцини від грипу вже з'явилися в аптеках України

Фото: українці вже можуть купить вакцини від грипу (РБК-Україна)

В українських аптеках вже з'явилися вакцини від грипу. На даний момент у вільному продажу є вакцина південнокорейського виробництва.

Про це йдеться у Facebook Центру громадського здоров'я.

Повідомляється, що перша партія - 30 360 доз - вакцини "Джіс Флю" (Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу. Також в Україну завезли 45 000 доз вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), але потрапить вона в аптеки після лабораторного контролю.

Крім того, вакцина "Ваксігрип Тетра" (Франція) з'явиться у продажу орієнтовно через два тижні.

Відзначимо, перші дві вакцини призначені для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які будуть циркулювати в Північній півкулі у нинішньому епідемічному сезоні. Остання - від чотирьох.

У Центрі нагадали, що в минулому епідемічному сезоні від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина. На грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн осіб (12,9% населення), 63% з яких - діти до 17 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина від грипу в Україні з'явиться через тиждень-два.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що в Україні розроблять тест-систему, яка дозволить з першого разу визначити, чи є у людини грип або COVID-19.