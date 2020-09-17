В Україні дозволили електронну торгівлю ліками

В Україні дозволили електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Народні депутати підтримали у другому читанні відповідний законопроект №3615-1.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 258 депутатів Ради.
Згідно з законом, суб’єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, може здійснювати й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, а також доставляти їх безпосередньому споживачу.
У законі прописано ряд вимог для таких суб'єктів господарювання для е-торгівлі ліками. Серед них - вимоги до веб-сайту такого суб’єкта господарювання; наявність власної кур’єрської служби, обладнання та устаткування, що забезпечує дотримання умов зберігання ліків під час їх транспортування, або залучення кур’єрських служб доставки, які мають таке обладнання та устаткування.
У документі передбачено, що доставка ліків можлива виключно з аптечних закладів, що внесені в перелік суб’єктів, що мають право на е-торгівлю ліками.
Забороняється електронна роздрібна торгівля:
Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив ввезення на територію України чотирьох ліків для лікування коронавірусу.
Як писало РБК-Україна, в Україні можуть підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта: на початку серпня КМУ зареєстрував у ВР відповідний законопроект №3948.