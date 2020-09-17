В Україні дозволили електронну торгівлю ліками

Фото: ліки (pixabay.com)

В Україні дозволили електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Народні депутати підтримали у другому читанні відповідний законопроект №3615-1.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 258 депутатів Ради.

Згідно з законом, суб’єкт господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, може здійснювати й електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, а також доставляти їх безпосередньому споживачу.

У законі прописано ряд вимог для таких суб'єктів господарювання для е-торгівлі ліками. Серед них - вимоги до веб-сайту такого суб’єкта господарювання; наявність власної кур’єрської служби, обладнання та устаткування, що забезпечує дотримання умов зберігання ліків під час їх транспортування, або залучення кур’єрських служб доставки, які мають таке обладнання та устаткування.

У документі передбачено, що доставка ліків можлива виключно з аптечних закладів, що внесені в перелік суб’єктів, що мають право на е-торгівлю ліками.

Забороняється електронна роздрібна торгівля:

ліками, відпуск яких здійснюється за рецептами лікарів, крім відпуску таких препаратів за умови надання електронного рецепту;

ліками, обіг яких відповідно до закону потребує наявності ліцензії на діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними ліками, перелік яких визначається Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив ввезення на територію України чотирьох ліків для лікування коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта: на початку серпня КМУ зареєстрував у ВР відповідний законопроект №3948.