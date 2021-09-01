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У МОЗ пояснили, чому перенесли дату повного переходу на електронні лікарняні

Автор: Инна Собора

В Міністерстві охорони здоров'я назвали причину перенесення запуску повного переходу на електронні лікарняні в Україні. Це мало статися 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Директорату із цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич в ході брифінгу.

Вона повідомила, що було проведене навчання для медичного персоналу та роботодавців для того, аби знайомити з новими процесами по видачі електронних листків непрацездатності.

"Отримавши зворотній зв'язок, як від роботодавців, так і від медичного персоналу, ми розуміємо, що для використання нової моделі, для повноцінного формування електронних лікарняних потрібно більше адаптаційного періоду, тому було ухвалене рішення про продовження терміну перехідної моделі до 1 жовтня цього року", - зазначила Карчевич.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати електронний лікарняний.

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Мінстерство охорони здоров'я України