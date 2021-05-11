У МОЗ пояснили, чи можна вакцинуватися від COVID людям з алергією

У МОЗ радять, якщо у вас є алергія на щось конкретне, слід ознайомитися із складом вакцин на сайті Державного експертного центру МОЗ України, а також необхідно проконсультуватися з медиками, які проводять вакцинацію.

Водночас, у міністерстві наголошують, що тяжка алергічна реакція на вакцину, така як анафілактичний шок, вкрай рідкісна.

"Вона може проявитися в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Тому вас попросять залишитися в пункті щеплення ще на півгодини, щоб у разі необхідності надати допомогу", - повідомили у МОЗ.

Варто також знати, що побутова чи сезонна алергії не є протипоказанням для вакцинації взагалі.