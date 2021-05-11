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У МОЗ пояснили, чи можна вакцинуватися від COVID людям з алергією

Автор: РБК-Україна

Алергія не є протипоказанням для вакцинації від коронавіруса. Алергічна реакція на саму вакцину є вкрай рідкісним явищем.

Про це повідомляють у прес-центрі Міністерства охорони здоров'я України.

У МОЗ радять, якщо у вас є алергія на щось конкретне, слід ознайомитися із складом вакцин на сайті Державного експертного центру МОЗ України, а також необхідно проконсультуватися з медиками, які проводять вакцинацію.

Водночас, у міністерстві наголошують, що тяжка алергічна реакція на вакцину, така як анафілактичний шок, вкрай рідкісна.

"Вона може проявитися в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Тому вас попросять залишитися в пункті щеплення ще на півгодини, щоб у разі необхідності надати допомогу", - повідомили у МОЗ.

Варто також знати, що побутова чи сезонна алергії не є протипоказанням для вакцинації взагалі.

Раніше у розпал кампанії з вакцинації в Україні від коронавірусу в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому не можна робити щеплення від COVID. Точно поки не можна робити дітям молодше 18 років.

Також РБК-Україна раніше писало, хто, коли і яку отримає вакцину від коронавірусу.

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