В Минздраве объяснили, можно ли вакцинироваться от COVID людям с аллергией

В Минздраве советуют, если у вас есть аллергия на что-то конкретное, следует ознакомиться с составом вакцин на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины, а также необходимо проконсультироваться с медиками, которые проводят вакцинацию.

В то же время, в министерстве отмечают, что тяжелая аллергическая реакция на вакцину, такая как анафилактический шок, крайне редкая.

"Она может проявиться в первые секунды или минуты после вакцинации. Поэтому вас попросят остаться в пункте прививки еще на полчаса, чтобы в случае необходимости оказать помощь", - сообщили в Минздраве.

Стоит также знать, что бытовая или сезонная аллергии не являются противопоказанием для вакцинации вообще.