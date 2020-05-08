В МОЗ пояснили, як можуть змінити фінансування інфекційних лікарень

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Фінансування можуть зосередити на терапевтичних відділеннях інфекційних лікарень

За результатами епідемії коронавірусу в Україні змінять фінансування інфекційних стаціонарів для того, щоб в майбутньому система була готова до можливих епідемій. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, в МОЗ розглядають варіант зосередження фінансування на терапевтичних відділеннях інфекційних лікарень, які в разі необхідності зможуть переформатувати в стаціонари.

"Підготувати систему за два-три місяці для локалізації таких заходів - це майже нереалістично. Тому ми готові переглянути і фінансувати інфекційні стаціонари на готовність до реагувань. Система повинна бути готова, тобто утримуємо заклади: чи пусті ліжка дивимось чи фінансуємо терапевтичні відділення, які можуть за 1-2 дні переформатуватись і стати потужними інфекційними стаціонарами. Але для цього потрібні інвестиційні субвенції, для цього треба привести матеріально-технічну базу у відповідний стан. Це не робиться за 2-3 місяці. Це треба розрахувати ретроспективно за результатом цієї пандемії", - заявив Ляшко.

Він також пояснив, чому в лютому інфекційні стаціонари виявились не готовими приймати велику кількість хворих на коронавірус.

"Фінансування інфекційних лікарень та стаціонарів за послугу показує свою неефективність, коли відбуваються значні такі спалахи – епідемії. Тому що система не готова приймати велику кількість.В міжепідемічний період люди не звертаються. Це викликає відчуття того, що в нас немає інфекційних хворих, тому не треба утримувати лікарню. Ми перестаємо її фінансувати і вона приходить в занепалий стан. Потім виникає така кризова ситуація, як в лютому", - заявив Ляшко.

Раніше Ляшко заявляв, що пандемія коронавірусу показала неефективність системи фінансування інфекційних лікарень за принципом "гроші йдуть за пацієнтом", який передбачала попередня медична реформа.

Нагадаємо, напередодні у МОЗ анонсували запровадження нової системи фінансування лікарень.