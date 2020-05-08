В Минздраве объяснили, как могут изменить финансирование инфекционных больниц

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Финансирование могут сосредоточить на терапевтических отделениях инфекционных больниц

По результатам эпидемии коронавируса в Украине изменят финансирование инфекционных стационаров для того, чтобы в будущем система была готова к возможным эпидемиям. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, в Минздраве рассматривают вариант сосредоточения финансирования на терапевтических отделениях инфекционных больниц, которые в случае необходимости смогут переформатировать в стационары.

"Подготовить систему за два-три месяца для локализации таких мероприятий - это почти нереально. Поэтому мы готовы пересмотреть и финансировать инфекционные стационары на готовность к реагированию. Система должна быть готова, то есть удерживаем заведения: или пустые кровати смотрим, или финансируем терапевтические отделения, которые могут за 1-2 дня переформатироваться и стать мощными инфекционными стационарами. Но для этого нужны инвестиционные субвенции, для этого надо привести материально-техническую базу в соответствующее состояние. Это не делается за 2-3 месяца. Это надо рассчитать ретроспективно по результатам этой пандемии", - заявил Ляшко.

Он также пояснил, почему в феврале инфекционные стационары оказались не готовы принимать большое количество больных коронавирусом.

"Финансирования инфекционных больниц и стационаров за услугу показывает свою неэффективность, когда происходят такие значительные вспышки – эпидемии. Потому что система не готова принимать большое количество. В междуэпидемический период люди не обращаются. Это вызывает ощущение того, что у нас нет инфекционных больных, поэтому не надо удерживать больницу. Мы перестаем ее финансировать и она приходит в падшое состояние. Потом возникает такая кризисная ситуация, как в феврале", - заявил Ляшко.

Ранее Ляшко заявлял, что пандемия коронавируса показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", который предусматривала предыдущая медицинская реформа.

Напомним, накануне в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц.