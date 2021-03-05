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У МОЗ пояснили, у яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, у яких випадках не можна робити щеплення від коронавірусу. Він заявив, що інструкція до препаратів має низку протипоказів.

Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу.

Таким чином, вакцинація від не проводиться у тих випадках, де передбачені наступні протипокази:

  • підвищена чутливість до діючої речовини;
  • супутні захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури тіла (лихоманка), але наявність незначної інфекції (застуда або субфебрильна температура) не повинні спричиняти відкладення вакцинації;
  • тромбоцитопенія та порушення згортання крові;
  • особи з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, Віктор Ляшко також заявив, що в Україні дозволено щеплювати людей від коронавірусу не із пріоритетного списку. Таке рішення прийняли з метою раціонального використання залишкових доз вакцин.

Також повідомлялось, що в Україні продовжується кампанія по вакцинації населення від коронавірусу. За весь час зробили 12 481 щеплення.

Зазначимо, МОЗ України повідомив про 10 155 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Вінницькій області. За весь час пандемії в Україні захворіли коронавірусом 1 384 917 осіб; одужали від COVID 1 191 022 людини; померли 26 763 пацієнти.

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