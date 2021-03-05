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В Минздраве объяснили, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса. Он заявил, что инструкция к препаратам имеет ряд противопоказаний.

Об этом Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

Таким образом, вакцинация не проводится в тех случаях, где предусмотрены следующие противопоказания:

  • повышенная чувствительность к действующему веществу;
  • сопутствующие заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры тела (лихорадка), но наличие незначительной инфекции (простуда или субфебрильная температура) не должны вызывать отложения вакцинации;
  • тромбоцитопения и нарушение свертываемости крови;
  • лица с ослабленным иммунитетом.

Напомним, Виктор Ляшко также заявил, что в Украине разрешено прививать людей от коронавируса не из приоритетного списка. Такое решение принято с целью рационального использования остаточных доз вакцин.

Также сообщалось, что в Украине продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12 481 прививки.

Отметим, Минздрав Украины сообщил о 10 155 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Винницкой области. За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 384 917 человек; выздоровели от COVID 1 191 022 человека; умерли 26 763 пациенты.

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