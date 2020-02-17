У МОЗ назвали умови, за яких можуть продовжити термін ізоляції евакуйованих українців

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав умови, при яких можуть продовжити термін ізоляції евакуйованих з китайського міста Уханя українців. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо протягом обсервації у когось з тих, що перебувають на карантині будуть проявлятися симптоми коронавіруса, він буде госпіталізований.

"Це мінімум 14 днів. Якщо протягом обсервації у когось з тих, що перебувають на карантині будуть проявлятися симптоми хвороби, його буде госпіталізовано - в бокс, який захищає від розповсюдження хвороби з лікарні", - заявив Ляшко.

При цьому він додав, що в разі підтвердження зараження коронавірусом, то термін перебування на карантині збільшиться ще на два тижні.

"Якщо буде підтверджено, що у цієї людини є хвороба, викликана коронавіруса, тоді термін перебування в обсерваторі всіх інших триватиме 14 днів з моменту ізоляції хворого", - додав заступник глави МОЗ.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко заявив, що Україна планує евакуювати Китаю 74 людини, серед яких 25 іноземців. При цьому він зазначив, що український літак проведе евакуацію з Уханя 18 лютого.

Крім того, глава МОЗ Зоряна Скалецька повідомляла, що 18 лютого за українцями в Китай вилетить літак, а вже 19 лютого вони повернуться додому. Вона додала, що після евакуації українців помістять на 14-денний карантин.