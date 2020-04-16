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В Івано-Франківській області коронавірус виявили у трьох священиків

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 18:59
В Івано-Франківській області коронавірус виявили у трьох священиків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще у восьми священнослужителів підозрюють захворювання

В Івано-Франківській області коронавірусом заразилися троє священників, ще вісім - з підозрою. Про це повідомив в. о. голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федорова.

За його словами, в області у восьми священнослужителів підозрюють зараження коронавірусом. Шестеро з них проходять лікування в медичних установах, двоє знаходяться на самоізоляції.

Відзначимо, в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 401 випадок коронавіруса, з них 31 особа померла.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Києво-Печерській лаврі підтвердили близько 100 захворювань коронавірусом.

Крім того, 14 квітня у зв'язку зі спалахом коронавіруса на території Києво-Печерської лаври, міська влада прийняла рішення про закриття монастиря на карантин.

РБК-Україна повідомляло, про другу смерть від вірусу на території монастиря. Померли один з ченців і архімандрит Нектарій.

Всього за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

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