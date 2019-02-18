У МОЗ назвали статистику захворюваності на ВІЛ

Третина ВІЛ-позитивних виявили швидкі тести

При помощи быстрых тестов за последние три года количество выявленных ВИЧ-положительных лиц увеличилась с 2 665 до 7 800. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра общественного здоровья Минздрава.

Как отмечается, больше трети всех людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) (34,1% от общего количества) узнали о своем статусе именно благодаря быстрому тестированию.

Бесплатные быстрые тесты на ВИЧ есть во всех регионах Украины, подконтрольных правительству. Протестироваться можно в специальном центре или у своего семейного врача, терапевта или педиатра. Тестирование длится около 15 минут, из которых 10 - ожидание результата.

"Если ВИЧ-инфекцию диагностировать вовремя, можно сохранить качественную и полноценную жизнь путем антиретровирусной терапии. Украина полностью обеспечивает бесплатным лечением всех больных ВИЧ", - отметили в Минздраве.

Кроме того, в министерстве отмечают, что более 40% ВИЧ-инфицированных украинцев не знает о своем статусе.

Напомним, в ноябре 2018 года в рамках европейской недели тестирования на ВИЧ и гепатит (European HIV-Hepatitis Testing Week) в Украине прошли тестирование более 9 тыс. людей. Из них 115 человек узнали о своем ВИЧ-положительном статусе.

РБК-Украина писало, что в Европе в 2017 году было выявлено более 160 тысяч людей с ВИЧ. Больше всего случаев было зафиксировано в Украине и Российской Федерации.