У МОЗ назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів. У кожного документа, пов'язаного з вакцинацією, є свій термін.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "ТСН" .

За його словами, якщо говорити про вакцину, то тут мова йде про рік.

"Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 - це пів року, ПЛР-тест - це 72 години", - розповів він.