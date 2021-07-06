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У МОЗ назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 10:21
У МОЗ назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали "термін придатності" COVID-сертифікатів. У кожного документа, пов'язаного з вакцинацією, є свій термін.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "ТСН".

За його словами, якщо говорити про вакцину, то тут мова йде про рік.

"Якщо ми говоримо про факт одужання людини від COVID-19 - це пів року, ПЛР-тест - це 72 години", - розповів він.

Нагадаємо, з якими країнами Україна домовляється про визнання ковід-сертифікатів.

Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія".

Зазначимо, в ЄС з 1 липня діє цифровий ковід-сертифікат EU Digital Covid Certificate, який включає один з трьох видів інформації.

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