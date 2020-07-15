У МОЗ назвали головні правила для навчання в школах з вересня

Міністерство охорони здоров'я розробляє правила, за якими діти підуть навчатись у школи з 1 вересня. Вже наступного тижня всі правила будуть подавати на затвердження.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, обов'язковим буде вимірювання температури для всіх працівників освітнього закладу та дітей. При температурі 37,2 і вище - не будуть допускати до роботи або навчання.

Буде об'язковим, коли батьки приводять дітей в школу, користування масок. В школі мають бути антисептики.

Це загальні правила, а інші - будуть повідомлені найближчим часом.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна технічно не готова до дистанційного навчання в школах з вересня.