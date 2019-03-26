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У МОЗ назвали число українців, які страждають від епілепсії

Новини » Суспільство    26.03.2019 - 16:40
У МОЗ назвали число українців, які страждають від епілепсії
Ілюстративне фото (pixabay.com)

По всьому світу від епілепсії страждають 50 млн людей

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що близько 100 тисяч людей в Україні страждають від епілепсії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністерства.

Так, епілепсія - це хронічний розлад мозкової діяльності, що характерний нападами у вигляді судом.

У МОЗ назвали число українців, які страждають від епілепсії

"Близько 50 мільйонів людей в усьому світі живуть з епілепсією, а в Україні - близько 100 тисяч людей з епілепсією… Ознаки нападів залежать від того, в якій ділянці мозку починаються порушення. Можуть виникати тимчасові симптоми: втрата орієнтації або свідомості, порушення рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак), зміни настрою та інші", - сказано у повідомленні.

У МОЗ також розповіли про правильну першу допомогу людині з епілепсією під час нападу.

"Перевернути людину на бік, покласти щось м’яке під голову, щоб уникнути травми", - зазначили у міністерстві.

Крім того, у МОЗ підкреслили, що під час нападу людині з епілепсією не треба нічого класти до рота чи намагатися зупинити напад, він має пройти сам.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні понад 26 мільйонів громадян вже підписали декларації зі своїм лікарем.

Як писало РБК-Україна, в кінці грудня 2018 року МОЗ вдвічі збільшив закупівлю ліків для хворих на рак.

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