МОЗ: декларації з лікарями підписали понад 26 млн українців

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Без декларації скористатися програмою Доступні ліки буде неможливо

В Україні понад 26 мільйонів громадян вже підписали декларації зі своїм лікарем. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, вже більш ніж у 26 млн українців є декларації, підписані зі своїм лікарем.

"Саме цей лікар - та людина, до якого треба йти за рецептом. Пацієнт повинен звернутися до лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою Доступні ліки буде неможливо", - відзначив заступник глави Моз.

Нагадаємо, станом на 17 січня правом вибору свого лікаря в Україні скористалися майже 25 млн громадян.

РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що в даний час з'явилася технічна можливість укладати декларації з лікарями понад рекомендовану кількість.