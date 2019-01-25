У МОЗ назвали кількість щеплених від грипу українців

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В Україні вакцинувалося всього 0,46% населення

В Україні від грипу щеплено близько 158 тис. осіб, що складає всього 0,46% від населення країни. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вірус дав ускладнення: чому в Україні різко зросла смертність від грипу".

Зазначимо, незважаючи на активну пропаганду щеплень, за даними "Центру громадського здоров'я МОЗ України", цього року лише близько 158 тис. українців щепилися від грипу. Це всього лише 0,46% від населення України. Мало того, порівняно з минулим роком, кількість вакцинованих знизилася на 11,4%.

"Цього року менше вакцинувалося українців, ніж в минулому сезоні, оскільки було завезено менше вакцин. Крім того, якщо в минулому сезоні до України поставлялися вакцини трьох виробників - французького південнокорейського і китайського, то в цьому році в Україні немає препарату з Китаю. Але в Україні поки що є в наявності французька вакцина", - зазначив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медакадемії післядипломної освіти імені Шупика Федір Лапій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МОЗ не виключають зростання числа летальних результатів через грип. З початку епідеміологічного сезону від грипу померли 25 українців.

Зазначимо, МОЗ до кінця тижня може розглянути питання про оголошення епідемії кору.