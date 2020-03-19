У МОЗ назвали число наявних експрес-тестів на коронавірус по Україні

По Україні розповсюджено загалом понад 40 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що тести можна отримати не тільки в державних закладах, можна отримати і в приватних закладах.

"Експрес-тести можна отримати не тільки в державних закладах, можна отримати і в приватних закладах. Уже більше 40 тисяч експрес-тестів розійшлися по території України. Водночас Україна вживає заходи для того, щоб забезпечити з державного розподілу експрес-тести. Першу поставку великої партії ми очікуємо в суботу-неділю, щоб розподілити у всі області", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України заявив, що Міністерство охорони здоров'я очікує наступну партію комплектів для проведення ПЦР-досліджень на коронавірус на вихідних. Ляшко зазначив, що це дозволить провести тестування понад мільйон досліджень.

Як писало РБК-Україна, в разі введення надзвичайного стану через коронавірус в Україні пацієнтів почнуть розміщувати і в приватних клініках. Заступник міністра зазначив, що відомство розробило кілька сценаріїв реагування на епідемію.