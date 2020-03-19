В Минздраве назвали число имеющихся экспресс-тестов на коронавирус по Украине

По Украине распространено в общей сложности более 40 000 экспресс-тестов на коронавирус. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что тесты можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях.

"Экспресс-тесты можно получить не только в государственных учреждениях, можно получить и в частных заведениях. Уже более 40 тысяч экспресс-тестов разошлись по территории Украины. В то же время Украина принимает меры для того, чтобы обеспечить из государственного распределения экспресс-тесты. Первую поставку крупной партии мы ожидаем в субботу-воскресенье, чтобы распределить во все области", - заявил Ляшко.

Напомним, главный санитарный врач Украины заявил, что Министерство здравоохранения ожидает следующую партию комплектов для проведения ПЦР-исследований на коронавирус на выходных. Ляшко отметил, что это позволит провести тестирование более миллиона исследований.

Как писало РБК-Украина, в случае введения чрезвычайного положения из-за коронавируса в Украине пациентов начнут размещать и в частных клиниках. Замминистра отметил, что ведомство разработало несколько сценариев реагирования на эпидемию.