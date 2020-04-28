У МОЗ не виключають піку коронавірусу через тиждень

У Міністерстві охорони доров'я очікують, що новий спалах коронавірусу в Україні може статися через тиждень. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, новий сплеск захворюваності COVID-19 очікується якраз через два тижні після Великодня, оскільки чимало українців не дотрималися умов карантину у цей день.

"Якщо ми говоримо про Великдень, то робота яка була проведена, дала позитивний ефект. Через тиждень ми не маємо спалаху. Можливо він ще буде, ми маємо тільки 7-й день після Великодня. Ми знаємо, що інкубаційний період до 14 днів…", - заявив Ляшко.

Загалом головний санітарний лікар вважає, що обмежувальні протиепідемічні заходи, які започаткував уряд, працюють.

"Ми сьогодні не маємо пікового навантаження на систему охорони здоров’я. Динаміка приросту захворюваності коливається в межах 5-10% щодня. Це допустимі норми, оскільки ми б хотіли робити все можливе, щоб в нас не було приросту більше 30% щодня. Це дозволяє нам рятувати життя українців", - сказав він.

Нагадаємо, 19 квітня поліція порушила кримінальне провадження за фактом порушення карантину в Почаївській лаврі у Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області. Тут відбувалися великодні богослужіння з порушеннями умов карантину.

Згодом Почаївську Свято-Успенську лавру в місті Почаїв Тернопільської області закрили на карантин з 21 квітня через спалах коронавірусу.