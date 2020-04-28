В Минздраве не исключают пика коронавируса через неделю

В Министерстве здравоохранения ожидают, что новая вспышка коронавируса в Украине может случиться через неделю. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, новый всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается как раз через две недели после Пасхи, поскольку многие украинцы не соблюли условий карантина в этот день.

"Если мы говорим о Пасхе, то работа которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней...", - заявил Ляшко.

Гавный санитарный врач считает, что ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые инициировало правительство, работают.

"Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно. Это допустимые нормы, поскольку мы бы хотели делать все возможное, чтобы у нас не было прироста более 30% ежедневно. Это позволяет нам спасать жизни украинцев", - сказал он.

Напомним, 19 апреля полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения карантина в Почаевской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области. Здесь проходили пасхальные богослужения с нарушениями условий карантина.

Впоследствии Почаевскую Свято-Успенскую лавру в городе Почаев Тернопольской области закрыли на карантин с 21 апреля из-за вспышки коронавируса.