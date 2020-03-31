У МОЗ анонсували безкоштовне перевезення медиків Києва на час карантину

У Міністерстві охорони здоров'я анонсували безкоштовне перевезення медиків Києва на час карантину, оголошено у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зокрема, вказано, що компанія Uber, яка раніше долучилася до ініціативи МОЗ та організовувала поїздки для медичних працівників до лікарень у містах, запускає проект Shuttle Heroes - спеціальний сервіс, який буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ у період карантину. Проект діятиме на території Києва.

"Маршрути руху шатлів прокладено відповідно до пропозицій Міністерства інфраструктури України та розплановано таким чином, щоб допомогти столичним лікарям дістатися до робочих місць і повернутися додому. На першому етапі роботи сервісу маршрути охоплять понад 100 медичних установ Києва", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що сервіс буде доступний користувачам з промокодами. Промокоди буде поширено через платформу HELSI.ME, яка об'єднує понад 90% лікарів в Україні, а також за допомогою SMS та через адміністрацію лікарень.

Нагадаємо, раніше МІУ вимагало від місцевої влади організувати підвезення працівників до важливих об'єктів у період карантину в Україні. Міністр інфраструктури Владислав Криклій підкреслював, що місцеві органи влади повинні організувати підвезення медичних працівників до лікарень і госпіталів, а також працівників важливих інфраструктурних об'єктів.

Як писало РБК-Україна, у КМДА запевняли, що для тих, у кого робота сьогодні є особливо важливою, міська влада організовує розвезення до місць роботи на період карантину.