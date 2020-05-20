У МОЗ заявили про розблокування системи закупівель

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель. Станом на кінець березня 2020 року система закупівель була майже паралізована.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає прес-служба МОЗ.

За її словами, з квітня по травень були розроблені та узгоджені сім важливих нормативно-правових актів:

Затверджені переліки лікарських засобів і медичних виробів, які будуть закуплені за кошти 2020 року.

Внесені зміни в технічні регламенти щодо медичних виробів, що спрощують процедури для більш 600 стентів, ендопротезів та інших медичних виробів.

На погодження до ЦОВВ розроблений Міністерством проект постанови, який розблокує закупівлі за кошти 2017 року і дозволить завершити практично втрачений проект трансплантології та створення в Україні першого центру, де можна буде визначати сумісність донорів для здійснення пересадок.

На погодження до ЦОВВ розроблений Міністерством охорони здоров'я проект постанови про щорічну відборі спеціалізованих організацій.

Проходить процедуру юстування затверджено наказ МОЗ про продовження строку дії свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів.

Міністерство фінансів України передано паспорти бюджетних програм.

Розроблений і чекає затвердження паспортів бюджетних наказ Моз про порядок вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Верховній раді планували розглянути питання узгодження виділення Міністерству охорони здоров'я коштів державного бюджету з фонду боротьби з коронавірусом для закупівлі апаратів штучної вентиляції легенів.

Також повідомлялося, що Моз протягом декількох днів повинен представити чіткий план перерахунку фінансування другого етапу медичної реформи.