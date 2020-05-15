У Раді розглянуть виділення МОЗ коштів на закупівлю апаратів ШВЛ

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Комітет з питань бюджету розгляне це питання на своєму засіданні 18 травня

Комітет Верховної ради з питань бюджету розгляне питання погодження виділення Міністерству охорони здоров’я коштів державного бюджету із фонду боротьби з коронавірусом для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень. Засідання комітету відбудеться 18 травня.

Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікований на сайті парламенту.

"Про погодження виділення Міністерству охорони здоров’я коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень (відповідно до пункту 1 постанови КМУ від 29.04.2020 № 354)", - вказано у порядку денному.

Також члени комітету розглянуть погодження виділення коштів МОЗ із цього спецфонду на локалізацію та ліквідацію спалахів коронавірусної хвороби, відповідно до пункту 1 постанови Кабміну від 6 травня № 372.

Нагадаємо, уряд Канади та Офіс управління ООН з обслуговування проектів в Україні передали Збройним силам України 7 апаратів штучної вентиляції легенів.

Як писало РБК-Україна, МОЗ готується до закупівлі 200 апаратів ШВЛ українського виробництва.

Так, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в українських лікарнях є 2 тисячі апаратів ШВЛ.

Автор: Юлия Струк