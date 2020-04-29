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МОЗ завершує аудит системи охорони здоров'я: буде запропоновано механізм реформування медицини

Новини » Політика     29.04.2020 - 10:01
МОЗ завершує аудит системи охорони здоров'я: буде запропоновано механізм реформування медицини
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Найближчими днями буде запропонований механізм

У МОЗ заявлять, що за наслідками аудиту системи охорони здоров'я буде запропоновано механізм реформування медицини. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Степанов, найближчими днями буде запропонований механізм.

"Ми вже закінчуємо аудит (системи охорони здоров'я, - ред.). Ми запропонуємо найближчими днями реальний механізм, яким чином ми будемо фінансувати всі ці заклади, яким чином ми будемо реформувати нашу медицину", - заявив Степанов.

Міністр наголосив, що МОЗ в ході аудиту системи охорони здоров’я намагалось вивчити проблеми, які виникли після старту другого етапу медреформи.

"Ми не будемо йти тим шляхом, яким йшли. Ми здатні розвивати нашу медицину. Це буде найближчими днями. Ми вже розробили відповідні механізми. Але втілювати почнемо на наступному тижні. Все буде нормально. І в нас буде нормальна медицина, якою ми будемо пишатись", - додав він.

Нагадаємо, 14 квітня МОЗ запустив аудит системи охорони здоров'я. Причиною стали тривожні сигнали, які міністерство отримувало з регіонів.

Зазначимо, сінгапурські вчені спрогнозували, що епідемія коронавірусу в Україні може завершитися до 8 червня 2020 року, в Україні різке зниження захворюваності очікується 19 травня.

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