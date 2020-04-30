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МОЗ запустив сайт з інформацією про ліки при COVID-19

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 14:41
МОЗ запустив сайт з інформацією про ліки при COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сайті зібрано інформацію про застосовувані препарати

Міністерство охорони здоров'я запустило сайт з інформацією про ліки при лікуванні від коронавірусу в Україні. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Зокрема, на сайті розміщено інформацію про застосування ліків при COVID-19. Ресурс призначений інформувати українців і лікарів щодо препаратів, які використовуються при лікуванні коронавірусної хвороби.

"Немає специфічної терапії, яка впливає на вірус, але є ряд препаратів, які ми включили у протокол за рекомендацією офіційних інститутів США, Канади, ЄС, Японії, Австралії. На цій платформі ви зможете отримати інформацію про дію ліків. Нагадую, що призначення медпрепаратів є виключно компетенцією лікаря", - зазначила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Щоб ознайомитися з інформацією про лікування при COVID-19, треба перейти за адресою covid19.dec.gov.ua.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Оксфордський університет випробовують п'ять ліків від коронавірусу в лікарнях Британії. Зокрема, використовують комбінований препарат проти СНІДу і засіб проти малярії.

Крім того, в США заявили про успішні випробування препарату "Ремдесівір".

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