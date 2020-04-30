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Минздрав запустил сайт с информацией о лекарствах при COVID-19

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 14:41
Минздрав запустил сайт с информацией о лекарствах при COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сайте собрана информация о применяемых препаратах

Министерство здравоохранения запустило сайт с информацией о лекарствах при лечении от коронавируса в Украине. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

В частности, на сайте размещена информация о применении лекарств при COVID-19. Ресурс предназначен информировать украинцев и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении коронавирусной болезни.

"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но есть ряд препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств. Напоминаю, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Чтобы ознакомиться с информацией о лечении при COVID-19, нужно перейти по адресу covid19.dec.gov.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Оксфордский университет испытывают пять лекарств от коронавируса в больницах Британии. В частности, используют комбинированный препарат против СПИДа и средство против малярии.

Кроме того, в США заявили об успешных испытаниях препарата "Ремдесивир".

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