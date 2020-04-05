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МОЗ доповнить протокол лікування хворих на COVID-19 новими препаратами

Новини » Коронавірус     05.04.2020 - 23:10
МОЗ доповнить протокол лікування хворих на COVID-19 новими препаратами
Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

Наразі немає жодного препарату, який лікував би коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України доповнить оновлений державний протокол лікування хворих на коронавірус новими медичними препаратами. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами керівника МОЗ, вже наступного тижня до державного протоколу буде внесено нові лікарські засоби.

"Наша група, я вважаю, найкращих лікарів у країні, які працюють над цим протоколом, продовжують розглядати різні варіанти, слідкують практично 24 години на добу, що відбувається у світі. Я думаю, що на цьому тижні вони будуть ще додавати відповідні лікарські засоби в схеми лікування", - розповів він.

При цьому Степанов зазначив, що наразі у світі немає жодного медичного препарату, який би лікував коронавірусну інфекцію.

"Ми будемо лікувати тими засобами, які дають результати в різних країнах", - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ затвердило єдиний державний протокол лікування хворих на коронавірус. Новий протокол був затверджений протягом двох днів та доступний для загального ознайомлення.

Також РБК-Україна писало, що у Вінниці розробили та офіційно затвердили власний протокол лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

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